La julienne vous ouvre ses portes !, La julienne, Plan-les-Ouates

Informations pratiques

La julienne vous ouvre ses portes ! Dimanche 23 août, 09h30 La julienne

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-23T09:30:00+02:00 – 2026-08-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-23T09:30:00+02:00 – 2026-08-23T16:00:00+02:00

Cliquez ici pour voir le programme complet des activités

9h30 – 16h :

Les enseignants de La julienne vous proposent des initiations, des ateliers et diverses animations. Venez les rencontrer, essayer, apprendre et surtout vous amuser !

Retrouvez également un stand d’informations sur toutes les activités proposées dès la rentrée.

10h – 11h :

Petit-déjeuner en musique offert avec le Duo R&R composé de Claire Rufenacht et Pedro Ratto avec un invité surprise (Tango et folklore d’Argentine).

Restauration :

Superfood – Café julienne vous propose ses spécialités originales de smashburgers classiques ou plus exotiques (T. 022 794 56 22).

Crêpes par le Locados (après-midi uniquement).

Programme du samedi 22 août, 19h30:« Qui a tué Henri Müller ? »une enquête de l’inspecteur B. Un dîner-spectacle proposé par la compagnie UB, avec Lia Léveillé, Valérie Tacheron, Lionel Perrinjaquet et Vincent Buclin.Infos et inscription.

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« link »: « https://www.plan-les-ouates.ch/pages/que-faire-a-plan-les-ouates/envie-de-culture/la-julienne/la-julienne-vous-ouvre-ses-portes »}, {« link »: « https://acg-plan-les-ouates.oa.events/events/who-killed-henri-muller-an-investigation-by-inspector-b »}]

Animations, initiations, ateliers et concerts gratuits.

Nathalie Mastail-Hirosawa