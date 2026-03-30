Atelier minéraux sous tension Maison des Minéraux Crozon
mercredi 28 octobre 2026 · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Atelier minéraux sous tension Maison des Minéraux
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:30:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Fabriquer une pile pour allumer une led
De la roche au circuit électrique, explore le pouvoir invisible des métaux du quotidien pour les transformer en générateur d’électricité
15€
1h30
Enfants (7,12 ans)
Sur réservation au 02.98.27.19.73 .
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier minéraux sous tension Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-03-30 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
À voir aussi à Crozon (Finistère)
- Mini fest noz au Grand Hôtel de la Mer Grand Hôtel de la Mer, Morgat Crozon 11 septembre 2026
- Projection du film L’Indien à la rame Crozon 12 septembre 2026
- Café mortel Café/ Bar à Vin TONNERRE Crozon 18 septembre 2026
- Café mortel Bar à vins/café Tonnerre Crozon 18 septembre 2026
- Ouverture de saison L’Améthyste Crozon 18 septembre 2026