Yoga sur la plage de Morgat Vinyasa Crozon dimanche 30 août 2026.

Crozon

Yoga sur la plage de Morgat Vinyasa

Plage de Morgat Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Rejoignez une communauté de yogis sur la Presqu’île de Crozon. Nos séances de yoga spécial été offrent un espace accueillant pour explorer le bien-être à votre rythme, que vous soyez débutant ou pratiquant.

YOGA SUR LA PLAGE DE MORGAT Vinyasa

Horaire 10h00 11h00

Lieu Plage de Morgat (arrêté municipal en notre possession)

Réservation par SMS au 06 49 00 91 77

La réservation est demandée car les places sont limitées et il est possible que les séances en plein air bougent en cas de pluie. .

Plage de Morgat Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 49 00 91 77

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English :

L’événement Yoga sur la plage de Morgat Vinyasa Crozon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime