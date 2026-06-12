Yoga sur la plage de Morgat Vinyasa Crozon
Yoga sur la plage de Morgat Vinyasa Crozon dimanche 30 août 2026.
Crozon
Yoga sur la plage de Morgat Vinyasa
Plage de Morgat Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Rejoignez une communauté de yogis sur la Presqu’île de Crozon. Nos séances de yoga spécial été offrent un espace accueillant pour explorer le bien-être à votre rythme, que vous soyez débutant ou pratiquant.
YOGA SUR LA PLAGE DE MORGAT Vinyasa
Horaire 10h00 11h00
Lieu Plage de Morgat (arrêté municipal en notre possession)
Réservation par SMS au 06 49 00 91 77
La réservation est demandée car les places sont limitées et il est possible que les séances en plein air bougent en cas de pluie. .
Plage de Morgat Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 49 00 91 77
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English :
L’événement Yoga sur la plage de Morgat Vinyasa Crozon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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