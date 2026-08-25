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AGENDA · Le Havre

Atelier Mixed Media Manufactory Le Havre

vendredi 4 septembre 2026 · Manufactory · Le Havre

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Manufactory
Adresse
115 Rue Richelieu
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Atelier Mixed Media

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 14:00:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

Rejoignez-nous pour un atelier avec Manufactory.

Cette semaine, nous vous proposons une expérience artistique unique où vous pourrez explorer une multitude de techniques et de matériaux pour créer des œuvres d’art originales.

Pour adultes
Durée 2h
Réservation obligatoire, nombre de places limité   .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97  manufactory@orange.fr

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English : Atelier Mixed Media

L’événement Atelier Mixed Media Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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