Informations pratiques

Saint-Laurent-Médoc

Atelier Mixologie & Vin au Château Larose-Trintaudon

Château Larose-Trintaudon Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 11:00:00

fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-26

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Quand le vin et le cocktail se rencontrent découvrez l’art de la mixologie.

Vous découvrirez les bases de la mixologie à travers un quiz et quelques anecdotes, avant de passer à la création de deux cocktails originaux à base de vin un cocktail à base de notre vin blanc et un cocktail à base de notre second vin rouge.

Au programme découverte des arômes, équilibre des saveurs, astuces de préparation… et surtout, beaucoup de plaisir ! Vous repartez avec les bases de la mixologie* et les deux recettes pour pouvoir les reproduire facilement chez vous.

L’atelier sera assuré en français et en anglais et accessible PMR.

Sur réservation. .

Château Larose-Trintaudon Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 23 01 97 visite-vdl@vignoblesdelarose.com

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English : Atelier Mixologie & Vin au Château Larose-Trintaudon

L’événement Atelier Mixologie & Vin au Château Larose-Trintaudon Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Médoc-Vignoble