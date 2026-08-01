Forum des associations à St-Laurent Saint-Laurent-Médoc
samedi 29 août 2026 · Saint-Laurent-Médoc
Informations pratiques
Saint-Laurent-Médoc
Forum des associations à St-Laurent
stade municipal Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 12:30:00
Date(s) :
2026-08-29
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Ne manquez pas le forum des association pendant lequel vous découvrirez une grande variété d’associations réunie en un seul et unique endroit.
Loisirs, art, culture, musique, sport et jeunesse, il y en aura pour tous les goûts !
Inscriptions possibles sur place.
Présence de la médiathèque et du service social.
Un verre de l’amitié sera offert par la municipalité pour clore la matinée.
Venez nombreux ! .
stade municipal Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 32 70
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English : Forum des associations à St-Laurent
L’événement Forum des associations à St-Laurent Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Médoc-Vignoble
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