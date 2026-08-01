Informations pratiques

Saint-Laurent-Médoc

Forum des associations à St-Laurent

stade municipal Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29 12:30:00

Date(s) :

2026-08-29

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Ne manquez pas le forum des association pendant lequel vous découvrirez une grande variété d’associations réunie en un seul et unique endroit.

Loisirs, art, culture, musique, sport et jeunesse, il y en aura pour tous les goûts !

Inscriptions possibles sur place.

Présence de la médiathèque et du service social.

Un verre de l’amitié sera offert par la municipalité pour clore la matinée.

Venez nombreux ! .

stade municipal Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 32 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum des associations à St-Laurent

L’événement Forum des associations à St-Laurent Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Médoc-Vignoble