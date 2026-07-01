Peinture & Vin au Château Larose-Trintaudon Saint-Laurent-Médoc
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Laurent-Médoc
Informations pratiques
Saint-Laurent-Médoc
Peinture & Vin au Château Larose-Trintaudon
Château Larose-Trintaudon Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:30:00
fin : 2026-07-18 17:30:00
Date(s) :
2026-07-18
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le château Larose-Trintaudon propose une initiation peinture à la lie de vin.
Vivez une expérience unique où l’art rencontre le vin, au cœur de la propriété.
Guidé(e) par Asca artiste peintre médocaine reconnue, Aurélie Sonnier, initiez-vous à une technique originale et poétique la peinture à la lie de vin. À partir des matières issues du chai et des vins proposés à la dégustation, créez votre propre œuvre, étape par étape.
Un moment sensoriel et convivial qui mêle expression artistique, découverte des vins du domaine et plaisir du goût, avec dégustation et encas sucré pour le goûter.
Plus qu’un atelier, une véritable immersion créative pour révéler l’artiste qui sommeille en vous… repartez avec votre œuvre en souvenir !
Uniquement sur réservation.
Animé en français et en anglais. .
Château Larose-Trintaudon Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 41 72 visite-vdl@vignoblesdelarose.com
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English : Peinture & Vin au Château Larose-Trintaudon
L’événement Peinture & Vin au Château Larose-Trintaudon Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Médoc-Vignoble
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