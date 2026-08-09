Concert solidarité pompiers à Saint-Laurent Salle des Fêtes Saint-Laurent-Médoc
dimanche 9 août 2026 · Salle des Fêtes · Saint-Laurent-Médoc
Informations pratiques
Saint-Laurent-Médoc
Concert solidarité pompiers à Saint-Laurent
Salle des Fêtes 6 Rue du Gén de Gaulle Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Les Bergères, la mairie et Solidarité Médocaine organisent un concert solidarité pompiers .
Animation musicale assurée par les artistes Ketty et Pierrick Lambert.
Buvette par la solidarité Médocaine.
Toutes les recettes seront reversées aux pompiers pour les soutenir après les incendies.
Vous êtes attendus nombreux pour un grand moment de solidarité, d’hommage et de soutien à ceux qui nous protègent. .
Salle des Fêtes 6 Rue du Gén de Gaulle Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 05 62 40
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English : Concert solidarité pompiers à Saint-Laurent
L’événement Concert solidarité pompiers à Saint-Laurent Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-08-02 par OT Médoc-Vignoble
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