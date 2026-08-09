Concert solidarité pompiers à Saint-Laurent Salle des Fêtes Saint-Laurent-Médoc

Informations pratiques

Saint-Laurent-Médoc

Concert solidarité pompiers à Saint-Laurent

Salle des Fêtes 6 Rue du Gén de Gaulle Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’association Les Bergères, la mairie et Solidarité Médocaine organisent un concert solidarité pompiers .

Animation musicale assurée par les artistes Ketty et Pierrick Lambert.

Buvette par la solidarité Médocaine.

Toutes les recettes seront reversées aux pompiers pour les soutenir après les incendies.

Vous êtes attendus nombreux pour un grand moment de solidarité, d’hommage et de soutien à ceux qui nous protègent. .

Salle des Fêtes 6 Rue du Gén de Gaulle Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 05 62 40

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English : Concert solidarité pompiers à Saint-Laurent

L’événement Concert solidarité pompiers à Saint-Laurent Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-08-02 par OT Médoc-Vignoble