Atelier mobile participatif d’auto-réparation Rue guy Ropartz Rennes 17 avril – 6 novembre, certains vendredis Ille-et-Vilaine

Venez réparer vos objets gratuitement avec l’accompagnement d’un animateur technique

L’Atelier des Transitions de Maurepas installe son atelier mobile tous les vendredis après midi rue Guy Ropartz de 13h à 18h30.

Venez réparer vos objets (petit électroménager, lampes, jouets, vélos, audio, smartphone, petits meubles…) gratuitement avec l’accompagnement d’un animateur technique et des bénévoles de l’association.

Les activités de l’Atelier des Transitions sont accessibles avec une adhésion annuelle gratuite ou de 1€ à l’association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-17T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-11-06T18:30:00.000+01:00

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Rue guy Ropartz rue guy ropartz rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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