Atelier Modelage Route des Pérelles La Roche-Vineuse

samedi 19 septembre 2026 · Route des Pérelles · La Roche-Vineuse

Informations pratiques

La Roche-Vineuse

Atelier Modelage

Route des Pérelles Carrières de la Lie La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des journées du patrimoine Initiation au modelage de l’argile. .

Route des Pérelles Carrières de la Lie La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 38 00 92 carrieres.lalie@laposte.net

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English : Atelier Modelage

L’événement Atelier Modelage La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-08-31 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)