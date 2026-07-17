Le travail de l’argile – Carrières de La Lie, Carrières de la Lie, La Roche-Vineuse

Informations pratiques

Le travail de l’argile – Carrières de La Lie 19 et 20 septembre Carrières de la Lie Saône-et-Loire

Accès par un sentier forestier, Visites limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Carrières de La Lie vous propose des animations sur le travail de l’argile et une initiation à la fouille durant les après-midi. Nous organisons également des visites de la carrière et de la reconstitution d’une tuilerie Gallo-Romaine.

Carrières de la Lie Route des Perelles, 71960 La Roche-Vineuse, France La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0688380092 https://lescarrieresdelalie.sitew.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06.88.38.00.92 »}] Carrières exploitées de l’Antiquité jusqu’au haut Moyen-Age et présentant de nombreux témoignages des différents modes d’extraction, ainsi que diverses pièces inachevées (sarcophages…). A côté du hameau de Somméré. Suivre la signalitique “Carrière de La Lie“ à partir du rond-point des “2 Roches“.

Des animations (travail de l’argile et initiation à la fouille, à confirmer) seront proposées les après -midi de 14h00 à 17h00.

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