Christian Zacharias Route des Pérelles La Roche-Vineuse

La Roche-Vineuse

Christian Zacharias

Route des Pérelles Eglise Saint-Sorlin La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11 21:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Célébré dans le monde entier, le grand pianiste Christian Zacharias revient jouer dans l’intimité du Val lamartinien. Avec son style à la fois raffiné et puissant, il donne vie à chaque note avec une intensité rare, au service de l’émotion pure.

Christian Zacharias, au piano.

Programme

Haydn Sonate en Sol majeur, sonate en Do majeur.

Schubert Moments musicaux.

Couperin Les Moissonneurs, Les Charmes.

Ravel Valses nobles et sentimentales. .

Route des Pérelles Eglise Saint-Sorlin La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Christian Zacharias

L’événement Christian Zacharias La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-04-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)