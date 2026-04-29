Christian Zacharias Route des Pérelles La Roche-Vineuse
Christian Zacharias Route des Pérelles La Roche-Vineuse vendredi 11 septembre 2026.
La Roche-Vineuse
Christian Zacharias
Route des Pérelles Eglise Saint-Sorlin La Roche-Vineuse Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11 21:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Célébré dans le monde entier, le grand pianiste Christian Zacharias revient jouer dans l’intimité du Val lamartinien. Avec son style à la fois raffiné et puissant, il donne vie à chaque note avec une intensité rare, au service de l’émotion pure.
Christian Zacharias, au piano.
Programme
Haydn Sonate en Sol majeur, sonate en Do majeur.
Schubert Moments musicaux.
Couperin Les Moissonneurs, Les Charmes.
Ravel Valses nobles et sentimentales. .
Route des Pérelles Eglise Saint-Sorlin La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Christian Zacharias
L’événement Christian Zacharias La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-04-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
À voir aussi à La Roche-Vineuse (Saône-et-Loire)
- Le ballet des papillons Espace Naturel Sensible de la Lande de Nancelle La Roche-Vineuse 27 mai 2026
- Brocante Salle des fêtes La Roche-Vineuse 7 juin 2026
- Sortie spéciale photographie nature Espace Naturel Sensible de la Lande de Nancelle La Roche-Vineuse 20 juin 2026
- Portes Ouvertes Déambulons entre chambres et jardins à la découverte d’initiatives locales Le Grand Gîte de la Roche Bleue La Roche-Vineuse 1 juillet 2026
- Déambulations entre chambres et jardins Portes ouvertes & Initiatives locales Grand Gîte de la Roche Bleue La Roche-Vineuse 1 juillet 2026