Disco Party — 50 ans de la brûlerie Domaine A. & S. Normand La Roche-Vineuse
Disco Party — 50 ans de la brûlerie Domaine A. & S. Normand La Roche-Vineuse vendredi 8 mai 2026.
La Roche-Vineuse
Disco Party — 50 ans de la brûlerie
Domaine A. & S. Normand 10 Allée en Darèze La Roche-Vineuse Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Je suis très heureuse de vous annoncer ce nouvel événement… et pas n’importe lequel !
Avec la Brûlerie Mâconnaise, on vous prépare une DISCO PARTY pour célébrer leurs 50 ans… à vos côtés.
Le concept ? Un marché GOURMAND et FESTIF.
Tu passes d’un stand à un autre, tu goûtes, tu découvres, tu prends un verre, tu danses… puis tu recommences… Un moment simple, vivant, où on prend le temps de profiter ensemble tout simplement.
Au programme
Les produits de la Brûlerie à l’honneur.
Des stands drink & food avec tous nos partenaires
Ô Café, le RDV des 2 Roches, Éclats de Chocolat, Carnacus, Domaine Normand, cocktails au sirop Monin…
DJ Maatson pour ambiancer toute la journée.
Photobooth.
Jeux en bois pour les enfants.
Ambiance mange-debout, libre et conviviale.
Dress code DISCO
Code couleur rose, orange, jaune
Entrée 10€ avec une surprise
Réservation recommandée lien en bio
Une vraie parenthèse hors du temps… une grande fête en extérieur, colorée, solaire et pleine de vie… comme on les aime tant.
Alors, viens comme tu es… ou surtout comme en 1976. .
Domaine A. & S. Normand 10 Allée en Darèze La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 01 07 boutique@labruleriemaconnaise.com
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English :
L’événement Disco Party — 50 ans de la brûlerie La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-04-17 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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