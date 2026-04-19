Disco Party — 50 ans de la brûlerie Domaine A. & S. Normand La Roche-Vineuse

La Roche-Vineuse

Disco Party — 50 ans de la brûlerie

Domaine A. & S. Normand 10 Allée en Darèze La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Je suis très heureuse de vous annoncer ce nouvel événement… et pas n’importe lequel !

Avec la Brûlerie Mâconnaise, on vous prépare une DISCO PARTY pour célébrer leurs 50 ans… à vos côtés.

Le concept ? Un marché GOURMAND et FESTIF.

Tu passes d’un stand à un autre, tu goûtes, tu découvres, tu prends un verre, tu danses… puis tu recommences… Un moment simple, vivant, où on prend le temps de profiter ensemble tout simplement.

Au programme

Les produits de la Brûlerie à l’honneur.

Des stands drink & food avec tous nos partenaires

Ô Café, le RDV des 2 Roches, Éclats de Chocolat, Carnacus, Domaine Normand, cocktails au sirop Monin…

DJ Maatson pour ambiancer toute la journée.

Photobooth.

Jeux en bois pour les enfants.

Ambiance mange-debout, libre et conviviale.

Dress code DISCO

Code couleur rose, orange, jaune

Entrée 10€ avec une surprise

Réservation recommandée lien en bio

Une vraie parenthèse hors du temps… une grande fête en extérieur, colorée, solaire et pleine de vie… comme on les aime tant.

Alors, viens comme tu es… ou surtout comme en 1976. .

Domaine A. & S. Normand 10 Allée en Darèze La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 01 07 boutique@labruleriemaconnaise.com

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English :

L’événement Disco Party — 50 ans de la brûlerie La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-04-17 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès