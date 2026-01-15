Le ballet des papillons Espace Naturel Sensible de la Lande de Nancelle La Roche-Vineuse

Le ballet des papillons

Espace Naturel Sensible de la Lande de Nancelle 120 La Grande Burette La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-05-27

Le Département de Saône-et-Loire vous invite à une balade de 3 heures pour découvrir les papillons des prairies calcaires et les richesses naturelles de la lande à Callune, deux écosystèmes que presque tout oppose. Une occasion de rencontrer ces insectes colorés, d’apprendre à les reconnaître et de comprendre leur rôle dans l’écosystème.

Cette visite vous mènera également à un point de vue exceptionnel sur les monts du Mâconnais, où vous pourrez admirer les paysages typiques de notre région.

Les landes et pelouses sèches sont des milieux rares et fragiles, abritant une biodiversité unique. Les papillons diurnes y trouvent un habitat idéal. Pourtant, ces espaces sont menacés par les changements climatiques, l’urbanisation et l’abandon des pratiques pastorales. Réservation obligatoire. .

Espace Naturel Sensible de la Lande de Nancelle 120 La Grande Burette La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 56 72 ENS@saoneetloire71.fr

