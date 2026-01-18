A la découverte de l’Engoulevent d’Europe La Roche-Vineuse

A la découverte de l’Engoulevent d’Europe

Espace Naturel Sensible de la Lande de Nancelle La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

2026-07-03

Le Département de Saône-et-Loire vous invite à une soirée exceptionnelle de 3 heures sur l’Espace Naturel Sensible de la lande de Nancelle à la découverte de l’Engoulevent d’Europe, un oiseau nocturne aussi fascinant que discret.

L’Engoulevent d’Europe, avec son chant caractéristique et son vol silencieux, est un maître de la nuit. Invisible en journée, il s’anime au crépuscule pour chasser les insectes et défendre son territoire. Cette soirée sera l’occasion d’écouter ses chants, d’observer ses comportements et de comprendre son rôle écologique dans cet écosystème unique.

Les landes à callunes et pelouses sèches sont des milieux rares et fragiles qui abritent une biodiversité spécifique. L’Engoulevent d’Europe y trouve un habitat idéal pour nicher et se nourrir. Pourtant, cette espèce souffre de la disparition de ces habitats, de la raréfaction de ses ressources alimentaires et du dérangement humain.

En participant à cette soirée, vous découvrirez les particularités de l’Engoulevent d’Europe son mode de vie nocturne, ses techniques de chasse et ses stratégies de reproduction, mais aussi les enjeux de sa protection et les actions menées pour le protéger.

Réservation obligatoire. Visite en soirée, l’horaire exact vous sera communiqué le jour de la réservation. .

Espace Naturel Sensible de la Lande de Nancelle La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 56 72 ENS@saoneetloire71.fr

