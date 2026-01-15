Sortie spéciale photographie nature La Roche-Vineuse

Sortie spéciale photographie nature

Espace Naturel Sensible de la Lande de Nancelle La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Département de Saône-et-Loire vous propose une sortie matinale de 3 heures dédiée à la photographie nature sur le site de la lande de Nancelle, classé Espace Naturel Sensible (ENS). Que vous soyez équipé d’un smartphone ou d’un appareil photo reflex, cette sortie est conçue pour vous aider à maîtriser les bases de la photographie nature approche des sujets, techniques de prise de vue et éthique photographique.

Ce site, composé de pelouses sèches et de landes à Callune, abrite une faune et une flore remarquables insectes, oiseaux, et autres animaux discrets qui feront de parfaits modèles pour vos clichés. Une occasion idéale pour apprendre à observer, cadrer et immortaliser la beauté de la nature, tout en respectant son équilibre.

La photographie nature est bien plus qu’une simple technique c’est une autre façon de voir et de comprendre le monde qui nous entoure. Pourtant, il n’est pas toujours facile de savoir par où commencer, surtout quand on souhaite capturer des sujets aussi mobiles et fragiles que les insectes ou les oiseaux.

Cette sortie vous permettra

– de comprendre les bases techniques ( lumière, mise au point, composition),

– d’ apprendre à vous approcher des animaux sans les déranger,

– de découvrir l’éthique du photographe nature comment photographier sans perturber les espèces et leur habitat

– d’expérimenter sur le terrain avec des conseils personnalisés, que vous utilisiez un smartphone ou un reflex. Réservation obligatoire. .

Espace Naturel Sensible de la Lande de Nancelle La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 56 72 ENS@saoneetloire71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie spéciale photographie nature

L’événement Sortie spéciale photographie nature La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-01-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)