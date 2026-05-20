Déambulations entre chambres et jardins Portes ouvertes & Initiatives locales Grand Gîte de la Roche Bleue La Roche-Vineuse

La Roche-Vineuse

Déambulations entre chambres et jardins Portes ouvertes & Initiatives locales

Grand Gîte de la Roche Bleue 60 Avenue de la gare La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 12:00:00

fin : 2026-07-01 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Une journée pour découvrir, expérimenter et partager

Pensée comme une immersion dans l’esprit du lieu, cette journée s’articule en plusieurs temps

– une matinée pour les scolaires un parcours ludique et pédagogique, “l’éco-quête”, pour sensibiliser les plus jeunes aux écogestes du quotidien.

– de 12h à 18h Portes ouvertes au grand public les bâtiments, les espaces extérieurs et les Jardins du Fil attenants, se transforment en parcours de découverte.

Un événement ancré dans son territoire

Cette journée est organisée en partenariat avec plusieurs acteurs et réseaux locaux engagés, dont la mairie et les commerçants de la Roche Vineuse, l’association Les Jardins du Fil, les POTEs…

Elle illustre la vocation de La Roche Bleue être un espace de rencontres et d’expérimentations, où se croisent habitants, formateurs, entreprises et initiatives locales. .

Grand Gîte de la Roche Bleue 60 Avenue de la gare La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 00 95 communication@ecogitactions.com

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English : Déambulations entre chambres et jardins Portes ouvertes & Initiatives locales

L’événement Déambulations entre chambres et jardins Portes ouvertes & Initiatives locales La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-05-20 par ENERGY CITIES