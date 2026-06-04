Porte ouverte du Château de la Greffière Château De La Greffière La Roche-Vineuse dimanche 12 juillet 2026.

La Roche-Vineuse

Porte ouverte du Château de la Greffière

Château De La Greffière 500 route de verze La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Avis aux épicuriens ! Le Château de la Greffière à La Roche-Vineuse vous propose une escale gourmande unique, mêlant la richesse du terroir bourguignon et les saveurs ensoleillées du Midi. Une journée festive sous le signe du partage et de la convivialité. .

Château De La Greffière 500 route de verze La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 37 79 11 tourisme@chateaudelagreffiere.com

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L’événement Porte ouverte du Château de la Greffière La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-06-05 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne