Porte ouverte du Château de la Greffière Château de la Greffière La Roche-Vineuse dimanche 12 juillet 2026.

La Roche-Vineuse

Porte ouverte du Château de la Greffière

Château de la Greffière 500 Route de Verzé La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Avis aux épicuriens ! Le Château de la Greffière à La Roche-Vineuse vous propose une escale gourmande unique, mêlant la richesse du terroir bourguignon et les saveurs ensoleillées du Midi. Une journée festive sous le signe du partage et de la convivialité.

Côté Cave Route des vins éphémère

– Bourgogne & Beaujolais Cuvées du Château de la Greffière et fraîcheur du Domaine des Fonds.

– Cap au Sud Notes rhodaniennes de chez Clairmont et du Mas des Escarades, et caractère du Languedoc-Roussillon avec Le Pas de la Dame.

Côté Verger & Déjeuner Brasero

– Fruits de la Drôme Abricots, pêches, melons gorgés de soleil et jus artisanaux.

– Le midi Ambiance chaleureuse autour du brasero avec viandes saisies en direct et légumes de saison grillés par le traiteur Arnaud Broyer.

Marché d’artisans et producteurs

– Huiles & Olives Tapenades et huile d’olive vierge (Le Muscardin).

– Fromages AOP Mâconnais et Charolais de la maison Chevenet.

– Bières & Spiritueux Mousses artisanales (Two Dudes) et liqueurs/cocktails (Distillerie Méan).

– Douceurs Pâtisseries (Maison de l’Idéal) et miels/bougies (Le Rucher de la Cadole).

En bref Une expérience sensorielle et festive incontournable au cœur du vignoble mâconnais. Venez nombreux ! .

Château de la Greffière 500 Route de Verzé La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 37 79 11 tourisme@chateaudelagreffiere.com

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English : Porte ouverte du Château de la Greffière

L’événement Porte ouverte du Château de la Greffière La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-06-05 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)