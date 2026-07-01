Atelier modelage pour enfants Site archéologique des Carrières de La Lie La Roche-Vineuse
mardi 18 août 2026 · Site archéologique des Carrières de La Lie · La Roche-Vineuse
Informations pratiques
La Roche-Vineuse
Atelier modelage pour enfants
Site archéologique des Carrières de La Lie Route des Pérelles La Roche-Vineuse Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Atelier de modelage pour les enfants de 5 à 12 ans, accompagnés d’un adulte. Ensuite possibilité de découvrir le site et de prendre le pique-nique en commun.
Réservation obligatoire par mail ou téléphone. .
Site archéologique des Carrières de La Lie Route des Pérelles La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 38 00 92 carrieres.lalie@laposte.net
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English : Atelier modelage pour enfants
L’événement Atelier modelage pour enfants La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-07-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)