Atelier modelage pour enfants Site archéologique des Carrières de La Lie La Roche-Vineuse

mardi 18 août 2026 · Site archéologique des Carrières de La Lie · La Roche-Vineuse

Informations pratiques

La Roche-Vineuse

Atelier modelage pour enfants

Site archéologique des Carrières de La Lie Route des Pérelles La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Atelier de modelage pour les enfants de 5 à 12 ans, accompagnés d’un adulte. Ensuite possibilité de découvrir le site et de prendre le pique-nique en commun.

Réservation obligatoire par mail ou téléphone. .

Site archéologique des Carrières de La Lie Route des Pérelles La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 38 00 92 carrieres.lalie@laposte.net

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English : Atelier modelage pour enfants

L’événement Atelier modelage pour enfants La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-07-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)