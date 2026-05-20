Portes Ouvertes Déambulons entre chambres et jardins à la découverte d’initiatives locales Le Grand Gîte de la Roche Bleue La Roche-Vineuse

La Roche-Vineuse

Portes Ouvertes Déambulons entre chambres et jardins à la découverte d’initiatives locales

Le Grand Gîte de la Roche Bleue 60 avenue de la gare La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 12:00:00

fin : 2026-07-01 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Une journée pour découvrir, expérimenter et partager, pensée comme une immersion dans l’esprit du lieu

De 12h à 18h Portes ouvertes au grand public les bâtiments, les espaces extérieurs et les jardins du fil attenants, se transforment en parcours de découverte.

Au programme

– Pique-nique géant au jardin (tiré du sac ou food truck)

– Visites commentées et initiatives inspirantes,

– Rencontres avec des acteurs locaux engagés,

– Dégustations et découvertes gourmandes,

– Conférence sur les jardins refuge LPO.

Un événement ancré dans son territoire

Cette journée est organisée en partenariat avec plusieurs acteurs et réseaux locaux engagés, dont la mairie et les commerçants de la Roche-Vineuse, l’association Les Jardins du Fil, le réseau régional des POTEs, les Vignerons des Terres Secrètes …

Elle illustre la vocation de La Roche Bleue être un espace de rencontres et d’expérimentations, où se croisent habitants, formateurs, entreprises et initiatives locales. .

Le Grand Gîte de la Roche Bleue 60 avenue de la gare La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 00 95 communication@ecogitactions.com

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English : Portes Ouvertes Déambulons entre chambres et jardins à la découverte d’initiatives locales

L’événement Portes Ouvertes Déambulons entre chambres et jardins à la découverte d’initiatives locales La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-05-20 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès