Brocante Salle des fêtes La Roche-Vineuse
Brocante Salle des fêtes La Roche-Vineuse dimanche 7 juin 2026.
Brocante
Salle des fêtes Rue des Loisirs La Roche-Vineuse Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Brocante organisée par le Football Club La Roche Vineuse.
2 € le ml (extérieur) 3,50 € la table de 1.50m. .
Salle des fêtes Rue des Loisirs La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 91 13 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante
L’événement Brocante La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-02-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)