Brocante Salle des fêtes La Roche-Vineuse

Brocante Salle des fêtes La Roche-Vineuse dimanche 7 juin 2026.

Brocante

Salle des fêtes Rue des Loisirs La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Brocante organisée par le Football Club La Roche Vineuse.
2 € le ml (extérieur) 3,50 € la table de 1.50m.   .

Salle des fêtes Rue des Loisirs La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 91 13 52 

English : Brocante

L’événement Brocante La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-02-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)