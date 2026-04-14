Atelier Modèle vivant, Union Saint-Bruno, Bordeaux

Atelier Modèle vivant 29 avril – 27 mai, certains mercredis Union Saint-Bruno Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T19:30:00+02:00 – 2026-04-29T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T19:30:00+02:00 – 2026-05-27T21:30:00+02:00

Pour cette fin de saison nous vous proposons 4 ateliers de modèle vivant, accompagné par notre intervenant Guy Cery, spécialiste en anatomie et perspective.

C’est atelier auront lieux de 19h30 à 21h30 les :

mercredis 29 avril

mercredi 6 mai

mercredi 20 mai

mercredi 27 mai

1 Séance tarif normal 15€

1 Séance tarif adhérents section arts graphiques 12€

Place limité et réservation obligatoire en ligne ou au secrétariat uniquement, pas de paiement possible le jour même :

https://www.helloasso.com/associations/union-saint-bruno/evenements/atelier-modele-vivant

Union Saint-Bruno 49, rue brizard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/union-saint-bruno/evenements/atelier-modele-vivant »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/union-saint-bruno/evenements/atelier-modele-vivant »}]

4 dates à retenir modèle vivant dessin