Atelier Modèle vivant, Union Saint-Bruno, Bordeaux
Atelier Modèle vivant, Union Saint-Bruno, Bordeaux mercredi 29 avril 2026.
Atelier Modèle vivant 29 avril – 27 mai, certains mercredis Union Saint-Bruno Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T19:30:00+02:00 – 2026-04-29T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T19:30:00+02:00 – 2026-05-27T21:30:00+02:00
Pour cette fin de saison nous vous proposons 4 ateliers de modèle vivant, accompagné par notre intervenant Guy Cery, spécialiste en anatomie et perspective.
C’est atelier auront lieux de 19h30 à 21h30 les :
mercredis 29 avril
mercredi 6 mai
mercredi 20 mai
mercredi 27 mai
1 Séance tarif normal 15€
1 Séance tarif adhérents section arts graphiques 12€
Place limité et réservation obligatoire en ligne ou au secrétariat uniquement, pas de paiement possible le jour même :
https://www.helloasso.com/associations/union-saint-bruno/evenements/atelier-modele-vivant
Union Saint-Bruno 49, rue brizard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/union-saint-bruno/evenements/atelier-modele-vivant »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/union-saint-bruno/evenements/atelier-modele-vivant »}]
4 dates à retenir modèle vivant dessin
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