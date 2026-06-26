Atelier Moki Moki Place du Barry Pontacq

Informations pratiques

Pontacq

Atelier Moki Moki

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 15:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Le premier temps consistera à découvrir le guide de pliage pour assembler un mini Moki Moki CHAT . Les participants s’entraineront à l’aide du kit de découverte puis seront aidés pour réalisation de l’assemblage du Moki Moki. La durée estimative de l’assemblage complet est de 2h30 selon l’avancée du montage les participants pourront finaliser leur Moki Moki chez eux. Pour adulte ou ado dès 14 ans, duo adulte enfant 9+ . Inscriptions sur place ou en ligne. .

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Moki Moki

L’événement Atelier Moki Moki Pontacq a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran