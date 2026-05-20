Bey

Atelier Mon petit jardin

2 Place de l’Église Bey Saône-et-Loire

Tarif : 140 – 140 – 140 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13

Tu as entre 6 et 14 ans ? Tu veux t’amuser, créer, bricoler et profiter de l’été autrement ? Rejoins-nous pour une semaine d’ateliers artistiques riches en couleurs et en bonne humeur.

Deux sessions au choix du 6 au 10 juillet et du 13 au 17 juillet.

Au programme fabrication personnelle, en papier mâché, argile, peinture, bois carton, jeux de société, théâtre, baignade … Un cadre joyeux, naturel et bienveillant pour s’exprimer, créer et partager.

Sur réservation, places limitées et repas et goûter tirés du sac. .

2 Place de l’Église Bey 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 58 34 10 lesateliersdhelene@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Mon petit jardin

L’événement Atelier Mon petit jardin Bey a été mis à jour le 2026-05-20 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III