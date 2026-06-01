Concert Classique Duo Astreos, Eglise Saint-Martin, Bey
Concert Classique Duo Astreos, Eglise Saint-Martin, Bey samedi 13 juin 2026.
Concert Classique Duo Astreos Samedi 13 juin, 20h00 Eglise Saint-Martin Ain
Tarif unique 12€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00
Eglise Saint-Martin Allée de l’église, 01290 BEY Bey 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06.07.80.57.59 »}, {« type »: « email », « value »: « asso.bey.arts@gmail.com »}]
Le duo Astreos propose un répertoire varié mêlant airs connus et curiosités pour flûte traversière et accordéon, compositions et arrangements de pièces européennes du début du XXème siècle Concert Accordéon
Duo Astreos
À voir aussi à Bey (Ain)
- Théâtre Le coffre s’est fait la malle Salle des fêtes Bey 5 juin 2026
- Concert classique duo Astreos allée de l’église Bey 13 juin 2026
- Atelier Mon petit jardin Bey 6 juillet 2026