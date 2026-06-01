Concert Classique Duo Astreos, Eglise Saint-Martin, Bey

Concert Classique Duo Astreos Samedi 13 juin, 20h00 Eglise Saint-Martin Ain

Tarif unique 12€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Eglise Saint-Martin Allée de l’église, 01290 BEY Bey 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06.07.80.57.59 »}, {« type »: « email », « value »: « asso.bey.arts@gmail.com »}]

Le duo Astreos propose un répertoire varié mêlant airs connus et curiosités pour flûte traversière et accordéon, compositions et arrangements de pièces européennes du début du XXème siècle Concert Accordéon

Duo Astreos