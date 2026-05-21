Concert classique duo Astreos allée de l’église Bey

Bey

Concert classique duo Astreos

allée de l’église Eglise Saint-Martin Bey Ain

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le duo Astreos a pour vocation de jouer en tous lieux, un répertoire varié mêlant airs connus et curiosités pour flûte traversière et accordéon, compositions et arrangements de pièces européennes du début du XXème siècle.

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allée de l’église Eglise Saint-Martin Bey 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 80 57 59 asso.bey.arts@gmail.com

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English :

The Astreos duo’s vocation is to perform a varied repertoire of well-known tunes and curiosities for flute and accordion, as well as compositions and arrangements of European pieces from the early 20th century.

L’événement Concert classique duo Astreos Bey a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle