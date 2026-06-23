Atelier Mon petit lapin Granville
Atelier Mon petit lapin Granville jeudi 13 août 2026.
Granville
Atelier Mon petit lapin
Ferme La Chèvre Rit Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:15:00
fin : 2026-08-13 10:45:00
Date(s) :
2026-08-13
Vous avez des enfants qui tiennent sur leurs deux petites jambes et qui sont avides de découvertes ? Alors venez avec eux à la ferme ! Nous avons concocté un moment plein de douceur rien que pour eux. Ils pourront caresser et nourrir les lapins et cochons d’inde lors d’une séance accès sur des expériences sensorielles. Une activité réservée aux plus petits pour passer un moment privilégié avec les parents et grands-parents.
Inscriptions obligatoires sur notre site internet.
Tranche d’âge conseillée 9mois à 3 ans. .
Ferme La Chèvre Rit Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com
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English : Atelier Mon petit lapin
L’événement Atelier Mon petit lapin Granville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Granville Terre et Mer
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