Atelier montage vidéo Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Atelier montage vidéo

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 10:00:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Apprenez à éditer une vidéo et faire du montage facilement !

Atelier de découverte au montage vidéo grâce à l’outil en ligne Canva (compte gratuit).

Tout public.

Accès gratuit et sur réservation. .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier montage vidéo Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains