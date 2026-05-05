Atelier mosaïque en briques LEGO ®, Lugdunum – musée et théâtres romains, Lyon

Atelier mosaïque en briques LEGO ® 13 et 14 juin Lugdunum – musée et théâtres romains Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Participez à la construction d’une mosaïque géante en briques LEGO® ! Une activité ludique à découvrir en famille ou entre amis.

Lugdunum – musée et théâtres romains 17 rue Cléberg, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472384930 https://lugdunum.grandlyon.com Lugdunum possède une des plus riches collections archéologiques de France. Sur une surface de 4000 m², le musée aborde tous les chapitres de la vie publique et privée d’une capitale de l’Empire : l’urbanisme, l’administration municipale, l’armée et la monnaie, les religions, les jeux du cirque, le commerce et cache de véritables trésors sur les origines de la métropole lyonnaise.

Découvrez la vie des premiers Lyonnais, depuis la Préhistoire jusqu’à l’émergence du christianisme en Gaule ! Station Vieux Lyon. Funiculaire F2 : direction Fourvière. Funiculaire F1 : direction Saint Just arrêt Minimes. Vélo’v : Station Théâtres romains. Parking, rue Roger Radisson, à proximité du musée.

Participez à la construction d’une mosaïque géante en briques LEGO® ! Une activité ludique à découvrir en famille ou entre amis.

© Métropole de Lyon – Louison Desforêts