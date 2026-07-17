Atelier mosaïque, Médiathèque Ennetières-en-Weppes, Ennetières-en-Weppes

Informations pratiques

Atelier mosaïque Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Ennetières-en-Weppes Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Viens confectionner une jolie mosaïque ! Tu seras guidé pas à pas et tu repartiras avec ton oeuvre. Animation gratuite sur inscription. Places limitées.

Médiathèque Ennetières-en-Weppes Médiathèque Ennetières-en-Weppes34 rue du Bourg59320 Ennetières-en-Weppes Ennetières-en-Weppes 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320505255 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaennetieres@gmail.com »}]

Viens confectionner une jolie mosaïque !