Soirée jeux de société, Médiathèque Ennetières-en-Weppes, Ennetières-en-Weppes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Ennetières-en-Weppes · Ennetières-en-Weppes
Informations pratiques
Soirée jeux de société Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque Ennetières-en-Weppes Nord
Ouvert à tous sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Des jeux pour tous les âges seront disponibles : Azul, Akropolis, Karuba, Captain Flip, La planche des pirates, Skyjo, Potomac…
Médiathèque Ennetières-en-Weppes Médiathèque Ennetières-en-Weppes34 rue du Bourg59320 Ennetières-en-Weppes Ennetières-en-Weppes 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediaennetieres@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320505255 »}]
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