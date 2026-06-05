Atelier mosaïque pour enfants Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence
Atelier mosaïque pour enfants Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Paul-de-Vence
Atelier mosaïque pour enfants
Fondation Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
La Fondation Maeght vous propose, tous les mercredis de l’été, deux ateliers de mosaïque pour enfants.
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Fondation Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 81 63 accueil@fondation-maeght.com
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English :
Every Wednesday this summer, the Maeght Foundation offers two mosaic workshops for children.
L’événement Atelier mosaïque pour enfants Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence
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