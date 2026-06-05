Atelier mosaïque pour enfants Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence

Saint-Paul-de-Vence

Atelier mosaïque pour enfants

Fondation Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

La Fondation Maeght vous propose, tous les mercredis de l’été, deux ateliers de mosaïque pour enfants.

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Fondation Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 81 63 accueil@fondation-maeght.com

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English :

Every Wednesday this summer, the Maeght Foundation offers two mosaic workshops for children.

L’événement Atelier mosaïque pour enfants Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence