ATELIER MOULAGE DE CABECOU Lieu-dit Roubignol Saint-Félix-Lauragais

Informations pratiques

Saint-Félix-Lauragais

ATELIER MOULAGE DE CABECOU

Lieu-dit Roubignol LA FERME DE CABRIOLE Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Immersion à la Ferme

Atelier moulage de cabécou et visite guidée de la fromagerie, petite dégustation de fromages et cabécou moulé à emporter.

Dès 3 ans.

Tarif 12€ sur réservation. 12 .

Lieu-dit Roubignol LA FERME DE CABRIOLE Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 10 97 info@ferme-de-cabriole.com

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English :

Immersion at the Farm

L’événement ATELIER MOULAGE DE CABECOU Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-07-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE