ATELIER MOULAGE DE CABECOU Lieu-dit Roubignol Saint-Félix-Lauragais
mardi 4 août 2026 · Lieu-dit Roubignol · Saint-Félix-Lauragais
Informations pratiques
Saint-Félix-Lauragais
ATELIER MOULAGE DE CABECOU
Lieu-dit Roubignol LA FERME DE CABRIOLE Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04 16:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Immersion à la Ferme
Atelier moulage de cabécou et visite guidée de la fromagerie, petite dégustation de fromages et cabécou moulé à emporter.
Dès 3 ans.
Tarif 12€ sur réservation. 12 .
Lieu-dit Roubignol LA FERME DE CABRIOLE Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 10 97 info@ferme-de-cabriole.com
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English :
Immersion at the Farm
L’événement ATELIER MOULAGE DE CABECOU Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-07-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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