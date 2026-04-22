VISITE GUIDÉE NOCTURNE ET THEATRALISEE DU CHATEAU DE SAINT-FELIX LAURAGAIS Rue des Écoles Saint-Félix-Lauragais
VISITE GUIDÉE NOCTURNE ET THEATRALISEE DU CHATEAU DE SAINT-FELIX LAURAGAIS Rue des Écoles Saint-Félix-Lauragais mercredi 5 août 2026.
Saint-Félix-Lauragais
VISITE GUIDÉE NOCTURNE ET THEATRALISEE DU CHATEAU DE SAINT-FELIX LAURAGAIS
Rue des Écoles CHÂTEAU Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05 22:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Venez suivre notre guide et partez à la découverte du château de Saint-Félix Lauragais à la lueur de la bougie
Parcourez le château de Saint-Félix accompagnée de notre guide conférencière en costume d’époque à la lueur de la bougie.
Dépaysement garantie.
Tarifs 10€/ personne et gratuit pour les moins de 12 ans. Durée 1h30 Rendez-vous à 21h pou cette aventure. .
Rue des Écoles CHÂTEAU Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 96 99 contact@auxsourcesducanaldumidi.com
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English :
Follow our guide and discover the Château de Saint-Félix Lauragais by candlelight
L’événement VISITE GUIDÉE NOCTURNE ET THEATRALISEE DU CHATEAU DE SAINT-FELIX LAURAGAIS Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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