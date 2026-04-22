VISITE GUIDÉE NOCTURNE ET THEATRALISEE DU CHATEAU DE SAINT-FELIX LAURAGAIS Rue des Écoles Saint-Félix-Lauragais

Saint-Félix-Lauragais

VISITE GUIDÉE NOCTURNE ET THEATRALISEE DU CHATEAU DE SAINT-FELIX LAURAGAIS

Rue des Écoles CHÂTEAU Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05 22:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez suivre notre guide et partez à la découverte du château de Saint-Félix Lauragais à la lueur de la bougie

Parcourez le château de Saint-Félix accompagnée de notre guide conférencière en costume d’époque à la lueur de la bougie.

Dépaysement garantie.

Tarifs 10€/ personne et gratuit pour les moins de 12 ans. Durée 1h30 Rendez-vous à 21h pou cette aventure. .

Rue des Écoles CHÂTEAU Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 96 99 contact@auxsourcesducanaldumidi.com

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English :

Follow our guide and discover the Château de Saint-Félix Lauragais by candlelight

L’événement VISITE GUIDÉE NOCTURNE ET THEATRALISEE DU CHATEAU DE SAINT-FELIX LAURAGAIS Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE