Atelier : MUB – Musée du Bois, MUB – Musée du Bois, Revel

Informations pratiques

Atelier : MUB – Musée du Bois 19 et 20 septembre MUB – Musée du Bois Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le MUB vous invite à découvrir le métier de tourneur sur bois.

Une trentaine de tourneurs sur bois contemporains présentent leurs œuvres au musée. Les élèves du CAP Tourneur sur bois du LAAB de Revel seront également présents pour proposer des démonstrations de tournage.

Tout au long de la journée, l’équipe du musée organisera des visites flash de l’exposition.

MUB – Musée du Bois 13 rue Jean Moulin 31250 Revel Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie 0561817210 https://museedubois.com/

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine (JEP), le MUB vous propose de découvrir le métier de tourneur sur bois.

©MUB-Musée du Bois