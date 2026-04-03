Sauliac-sur-Célé

Atelier musée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé Badigeons de chaux

Lieu-dit Le Bourg Sauliac-sur-Célé Lot

Tarif : 50 – 50 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Badigeons à la chaux, techniques et mises en œuvres

Badigeons à la chaux, techniques et mises en œuvres. Du chaulage traditionnel au badigeon décoratif.

Découvrez les techniques traditionnelles et modernes pour appliquer les badigeons à la chaux, un matériau naturel, écologique et durable. Ce stage d’une journée vous permettra de maîtriser les étapes clés, des préparatifs à la finition, en passant par le choix des matériaux et les bonnes pratiques pour un rendu esthétique et pérenne.

.

Lieu-dit Le Bourg Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lime roof tiles, techniques and implementation

L’événement Atelier musée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé Badigeons de chaux Sauliac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-04-03 par Département du Lot