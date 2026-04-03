Atelier musée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé Badigeons de chaux Sauliac-sur-Célé
Atelier musée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé Badigeons de chaux Sauliac-sur-Célé samedi 20 juin 2026.
Sauliac-sur-Célé
Atelier musée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé Badigeons de chaux
Lieu-dit Le Bourg Sauliac-sur-Célé Lot
Tarif : 50 – 50 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Badigeons à la chaux, techniques et mises en œuvres
Badigeons à la chaux, techniques et mises en œuvres. Du chaulage traditionnel au badigeon décoratif.
Découvrez les techniques traditionnelles et modernes pour appliquer les badigeons à la chaux, un matériau naturel, écologique et durable. Ce stage d’une journée vous permettra de maîtriser les étapes clés, des préparatifs à la finition, en passant par le choix des matériaux et les bonnes pratiques pour un rendu esthétique et pérenne.
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Lieu-dit Le Bourg Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie
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English :
Lime roof tiles, techniques and implementation
L’événement Atelier musée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé Badigeons de chaux Sauliac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-04-03 par Département du Lot
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