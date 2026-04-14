Atelier musical : Mon musée sonore, Musée Sandelin, Saint-Omer

Atelier musical : Mon musée sonore Samedi 23 mai, 20h00 Musée Sandelin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, profitez d’une activité ludique et musicale, en participant à la création de tableaux sonores ! En compagnie de Møh, musicien en résidence CLEA, inspirez-vous des oeuvres présentes autour de vous pour imaginer une composition qui ferait écho à une peinture, sculpture, etc.

L’artiste vous initie à la musique assistée par ordinateur pour créer des rythmes, sons et bruitages. Laissez aller votre créativité et composez des tableaux sonores collectifs, tout en partageant un moment convivial et festif !

Musée Sandelin 14 Rue Carnot, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321380094 https://www.musees-saint-omer.fr Les trois parcours du musée offrent une diversité de collections : le parcours médiéval présente des sculptures, mosaïques, armes et chefs-d’oeuvre d’orfèvrerie comme le pied de croix de Saint-Bertin. Le parcours beaux-arts présente chefs-d’oeuvre de la peinture d’Europe du Nord (de Keyser, Ter Borsch) et française (Greuze, Girodet, Nattier, Boilly) ainsi que des salons classés et meublés dans le goût du XVIIIe siècle. Le parcours céramique présente des productions de faïenceries européennes (Delft, Rouen) et des porcelaines d’Asie (Chine, Japon).

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, profitez d’une activité ludique et musicale, en participant à la création de tableaux sonores ! En compagnie de Møh, musicien en résidence CLEA, des de …

©Nicolas Djavanshir