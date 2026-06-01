Atelier « musico-botanique » (musique électronique à l’aide des plantes), avec « Le Zygophone de Chambre » Vendredi 5 juin, 09h00 Centre Horticole Émile Senteurs Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Le Zygophone de Chambre est un dispositif végétal et musical interactif, conçu pour une pratique collective de la musique.

C’est une version compacte du Zygophone origine. Le Zygophone de Chambre, quand à lui, se compose de 4 modules, chacun regroupant 3 plantes ou

boutures, réparties selon autant de “pupitres” sonores : percussions, basses, accompagnement, mélodie. Chaque module compose ainsi une partie du spectre audio perceptible à l’oreille humaine et permettant une expérimentation musicale en groupe.

Sous la forme d’un laboratoire d’expérimentation sonore et d’observation du vivant encadré par les concepteurs de l’instrument, le but est d’interagir

avec les plantes pour réaliser une musique complète, rythmée et vectrice de bien-être. Il convient de trouver le geste, appréhender son rôle dans l’ensemble musical et jouer avec les autres.

Centre Horticole Émile Senteurs 1 rue de Lommelet, 59350 Saint-André-lez-Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France 03 20 63 76 00 https://www.ghtpsy-npdc.fr/actualite/epsm-al/rdv-aux-jardins-2026-epsm-de-lagglomeration-lilloise-saint-andre [{« type »: « email », « value »: « centre-horticole@epsm-al.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 76 00 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 18 71 20 60 »}] Entrée via l’entrée principale de l’EPSM de l’agglomération lilloise, 1 rue de Lommelet à Saint-André-lez-Lille.

Sur place, une signalétique vous guidera jusqu’au jardin

Le Zygophone de Chambre est un dispositif végétal et musical interactif, conçu pour une pratique collective de la musique.

©LeZygophone