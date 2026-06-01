Visite du Centre Horticole Émile Senteurs, Centre Horticole Émile Senteurs, Saint-André-lez-Lille
Visite du Centre Horticole Émile Senteurs, Centre Horticole Émile Senteurs, Saint-André-lez-Lille vendredi 5 juin 2026.
Visite du Centre Horticole Émile Senteurs 5 – 7 juin Centre Horticole Émile Senteurs Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Venez découvrir les jardins de l’EPSM de l’agglomération lilloise : le centre horticole Émile Senteurs !
️ Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 2026
De 9h à 17h / GRATUIT
1 rue de Lommelet, 59871 Saint-André-lez-Lille
Contact :
Mail : centre-horticole@epsm-al.fr
Tél : 06 18 71 20 60 // 03 20 63 76 00
Centre Horticole Émile Senteurs 1 rue de Lommelet, 59350 Saint-André-lez-Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France 03 20 63 76 00 https://www.ghtpsy-npdc.fr/actualite/epsm-al/rdv-aux-jardins-2026-epsm-de-lagglomeration-lilloise-saint-andre [{« link »: « mailto:centre-horticole@epsm-al.fr »}] Entrée via l’entrée principale de l’EPSM de l’agglomération lilloise, 1 rue de Lommelet à Saint-André-lez-Lille.
Sur place, une signalétique vous guidera jusqu’au jardin
Venez découvrir les jardins de l’EPSM de l’agglomération lilloise : le centre horticole Émile Senteurs !
© EPSM de l’agglomération lilloise
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