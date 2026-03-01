Atelier Musique Verte La Ferté-Bernard

Atelier Musique Verte La Ferté-Bernard mercredi 25 mars 2026.

Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 15:00:00
fin : 2026-03-25 17:00:00

Date(s) :
2026-03-25

Franck Viel vous propose de créer des instruments et objets sonores. Au rendez vous il y’aura la créativité et la bonne humeur.   .

Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   cafeassolfb@gmail.com

