Atelier Musique Verte La Ferté-Bernard
Atelier Musique Verte La Ferté-Bernard mercredi 25 mars 2026.
Atelier Musique Verte
Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 15:00:00
fin : 2026-03-25 17:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Franck Viel vous propose de créer des instruments et objets sonores. Au rendez vous il y’aura la créativité et la bonne humeur. .
Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Musique Verte La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-06 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude