[Atelier] Muxx Galerie Alv’Art Dieppe
mercredi 7 octobre 2026 · Galerie Alv'Art · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Atelier] Muxx
Galerie Alv’Art / 30 bis, rue Thiers Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:00:00
fin : 2026-10-07 16:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Dans le prolongement de son exposition à la galerie Alv’Art, l’artiste dieppoise Muxx, alias Muriel Bétrancourt, vous invite à entrer à votre tour dans son univers créatif.
Pendant deux heures, découvrez son approche artistique autour de l’image, du papier, des formes et des matières, et laissez libre cours à votre imagination lors d’un atelier accessible à tous.
Réservation obligatoire .
Galerie Alv’Art / 30 bis, rue Thiers Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 06 88 93 samsahdieppe@alve.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Atelier] Muxx
L’événement [Atelier] Muxx Dieppe a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
À voir aussi à Dieppe (Seine-Maritime)
- [Atelier créatif] Beach print impression plage The Workshop Dieppe 26 août 2026
- [Visite guidée] Corsaires et pirates Dieppe 26 août 2026
- [Visite guidée] De la ville médiévale à la ville classique Dieppe 28 août 2026
- [Visite guidée] Dieppe cité d’architecture, projet d’architecte(s) Quai Duquesne Dieppe 29 août 2026
- [Festival] Puys Chandelles Musicales Dieppe 29 août 2026