[Atelier] Muxx Galerie Alv’Art Dieppe

Informations pratiques

Dieppe

[Atelier] Muxx

Galerie Alv’Art / 30 bis, rue Thiers Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:00:00

fin : 2026-10-07 16:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Dans le prolongement de son exposition à la galerie Alv’Art, l’artiste dieppoise Muxx, alias Muriel Bétrancourt, vous invite à entrer à votre tour dans son univers créatif.

Pendant deux heures, découvrez son approche artistique autour de l’image, du papier, des formes et des matières, et laissez libre cours à votre imagination lors d’un atelier accessible à tous.

Réservation obligatoire .

Galerie Alv’Art / 30 bis, rue Thiers Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 06 88 93 samsahdieppe@alve.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Atelier] Muxx

L’événement [Atelier] Muxx Dieppe a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie