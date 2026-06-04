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Atelier-nature (6-12 ans) à la découverte des oiseaux Omonville-la-Rogue La Hague

Atelier-nature (6-12 ans) à la découverte des oiseaux Omonville-la-Rogue La Hague

Atelier-nature (6-12 ans) à la découverte des oiseaux Omonville-la-Rogue La Hague jeudi 20 août 2026.

Lieu : Omonville-la-Rogue

Adresse : Le Tourp, Maison de la Hague

Ville : 50440 La Hague

Département : Manche

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

La Hague

Atelier-nature (6-12 ans) à la découverte des oiseaux

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 15:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Initiez-vous à l’identification et à l’observation des oiseaux tout en comprenant leur rôle dans la nature.   .

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague 50440 Manche Normandie  

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English : Atelier-nature (6-12 ans) à la découverte des oiseaux

L’événement Atelier-nature (6-12 ans) à la découverte des oiseaux La Hague a été mis à jour le 2026-06-04 par Attitude Manche

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