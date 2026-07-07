Atelier nature au Lescarret route de Balanos Le Teich

Informations pratiques

Le Teich

Atelier nature au Lescarret

route de Balanos Etang de Lescarret Le Teich Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Accompagné d’un guide naturaliste du Parc Naturel des Landes de Gascogne, venez découvrir le monde des insectes et apprenez à identifier les grandes familles à l’aide d’une clé de détermination et d’ouvrages spécialisés. Le temps de quelques heures, petits et grands curieux utiliseront les filets fauchoir, les filets à papillons et les boites loupes pour révéler une faune cachée ! Gratuit sur réservation . .

route de Balanos Etang de Lescarret Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

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English : Atelier nature au Lescarret

L’événement Atelier nature au Lescarret Le Teich a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Le Teich