Atelier nature au Lescarret route de Balanos Le Teich
jeudi 16 juillet 2026 · route de Balanos · Le Teich
Informations pratiques
Le Teich
Atelier nature au Lescarret
route de Balanos Etang de Lescarret Le Teich Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Accompagné d’un guide naturaliste du Parc Naturel des Landes de Gascogne, venez découvrir le monde des insectes et apprenez à identifier les grandes familles à l’aide d’une clé de détermination et d’ouvrages spécialisés. Le temps de quelques heures, petits et grands curieux utiliseront les filets fauchoir, les filets à papillons et les boites loupes pour révéler une faune cachée ! Gratuit sur réservation . .
route de Balanos Etang de Lescarret Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr
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English : Atelier nature au Lescarret
L’événement Atelier nature au Lescarret Le Teich a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Le Teich
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