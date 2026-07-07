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Atelier nature au Lescarret route de Balanos Le Teich

jeudi 16 juillet 2026 · route de Balanos · Le Teich

Atelier nature au Lescarret route de Balanos Le Teich

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
route de Balanos
Adresse
Etang de Lescarret
Ville
33470 Le Teich
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Le Teich

Atelier nature au Lescarret

route de Balanos Etang de Lescarret Le Teich Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Accompagné d’un guide naturaliste du Parc Naturel des Landes de Gascogne, venez découvrir le monde des insectes et apprenez à identifier les grandes familles à l’aide d’une clé de détermination et d’ouvrages spécialisés. Le temps de quelques heures, petits et grands curieux utiliseront les filets fauchoir, les filets à papillons et les boites loupes pour révéler une faune cachée ! Gratuit sur réservation .   .

route de Balanos Etang de Lescarret Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33  maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

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English : Atelier nature au Lescarret

L’événement Atelier nature au Lescarret Le Teich a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Le Teich

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