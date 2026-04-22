Cérémonie Commémorative du 8 mai. Le Teich
Cérémonie Commémorative du 8 mai. Le Teich vendredi 8 mai 2026.
Le Teich
Cérémonie Commémorative du 8 mai.
Place du Souvenir. Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Cérémonie Commémorative du 8 mai.
Place du souvenir.
Tout public. .
Place du Souvenir. Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 33 60
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English : Cérémonie Commémorative du 8 mai.
L’événement Cérémonie Commémorative du 8 mai. Le Teich a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Le Teich
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