Les visiteurs d'Automne Rue du Port Le Teich mercredi 21 octobre 2026.
Rue du Port Réserve Ornithologique du Teich Le Teich Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : 2026-10-21 à 2026-10-23, 2026-10-28 à 2026-10-30
Début : 2026-10-21
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-23 2026-10-28 2026-10-30
Au cœur du Bassin d’Arcachon, la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous propose une découverte de la Réserve Ornithologique du Teich accompagnée par un guide naturaliste. Venez observer et comprendre avec nous l’écologie des oiseaux qui viennent passer l’hiver sur le site!
Réservations obligatoires. .
Rue du Port Réserve Ornithologique du Teich Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr
