Balade contée en canoë collectif Rue du Port Le Teich

Balade contée en canoë collectif

Rue du Port MNBA Le Teich Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

La Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous propose une nouvelle façon de découvrir la Leyre et son delta.

À bord d’un grand canoë collectif, vous pagaierez au rythme des contes pour vous emporter dans un monde imaginaire.

Balade encadrées par des professionnels du canoë-kayak et une conteuse professionnelle.

( Départs de la Réserve Ornithologique, conditions requises 6 ans minimum, savoir nager, pas d’animaux, chaussures aux pieds. ) .

Rue du Port MNBA Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade contée en canoë collectif

L’événement Balade contée en canoë collectif Le Teich a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Le Teich