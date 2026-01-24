Balade contée en canoë collectif Rue du Port Le Teich
Balade contée en canoë collectif Rue du Port Le Teich jeudi 4 juin 2026.
Balade contée en canoë collectif
Rue du Port MNBA Le Teich Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
La Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous propose une nouvelle façon de découvrir la Leyre et son delta.
À bord d’un grand canoë collectif, vous pagaierez au rythme des contes pour vous emporter dans un monde imaginaire.
Balade encadrées par des professionnels du canoë-kayak et une conteuse professionnelle.
( Départs de la Réserve Ornithologique, conditions requises 6 ans minimum, savoir nager, pas d’animaux, chaussures aux pieds. ) .
Rue du Port MNBA Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33
