Concert d’Arcana. Le Teich
Concert d’Arcana. Le Teich samedi 6 juin 2026.
Le Teich
Concert d’Arcana.
Halle du port Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 21:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Concert Arcana . 50 ème anniversaire du groupe vocal.
Entrée libre.
Libre participation.
Tout public. .
Halle du port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 38 94 68
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English :
L’événement Concert d’Arcana. Le Teich a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Le Teich
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