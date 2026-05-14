Le Teich

Concert d’Arcana.

Halle du port Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 21:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Concert Arcana . 50 ème anniversaire du groupe vocal.

Entrée libre.

Libre participation.

Tout public. .

Halle du port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 38 94 68

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English :

L’événement Concert d’Arcana. Le Teich a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Le Teich