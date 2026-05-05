Mai à vélo Sud Bassin, Halle du port du Teich, Le Teich

Mai à vélo Sud Bassin 16 et 30 mai Halle du port du Teich Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T15:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

Mai à Vélo 2026 – Le Teich : un mois pour pédaler, découvrir et partager

Tout au long du mois de mai, la ville du Teich et l’ensemble du territoire du Sud Bassin se mobilisent à l’occasion de Mai à Vélo 2026, un événement national décliné localement pour promouvoir l’usage du vélo sous toutes ses formes. Bien plus qu’une simple programmation d’animations, Mai à Vélo est une véritable dynamique collective, portée par des acteurs engagés qui œuvrent au quotidien pour une mobilité plus durable, accessible et inclusive.

Un événement au cœur des enjeux de mobilité

Dans un contexte où les questions de transition écologique, de santé publique et de qualité de vie sont centrales, le vélo s’impose comme une solution concrète, efficace et accessible. Mai à Vélo s’inscrit pleinement dans cette démarche en proposant des temps de rencontre, d’expérimentation et de sensibilisation pour encourager chacun à adopter ou reprendre la pratique du vélo, quel que soit son âge, son niveau ou sa situation.

Des valeurs fortes et partagées

L’événement repose sur des valeurs essentielles :

Accessibilité : rendre le vélo possible pour tous, y compris les personnes en situation de handicap ou éloignées de la pratique

Inclusion : favoriser la participation de tous les publics, dans une ambiance bienveillante et conviviale

Durabilité : encourager des modes de déplacement respectueux de l’environnement

Coopération : fédérer les acteurs du territoire autour d’un projet commun

Transmission : partager des savoir-faire, des connaissances et une culture vélo

Une mobilisation collective du territoire

Mai à Vélo au Teich est le fruit d’un travail partenarial rassemblant associations, structures d’insertion, professionnels du cycle, collectivités, acteurs du tourisme, structures jeunesse, établissements médico-sociaux et bénévoles. Cette diversité d’acteurs permet de proposer une programmation riche, cohérente et accessible, tout en valorisant les initiatives locales existantes.

Parmi eux, des structures engagées dans la mobilité solidaire et le réemploi participent activement à l’événement, en lien avec une vision commune : faire du vélo un levier d’inclusion sociale, d’accès à l’emploi et de dynamisation du territoire.

Deux temps forts pour rythmer le mois

Samedi 16 mai – La Grande Boucle Sud Bassin

Cette première journée marque le lancement officiel de Mai à Vélo avec une sortie conviviale de 44 km à travers les communes du territoire. Accessible à un large public, ce parcours permet de découvrir autrement les paysages du Bassin tout en partageant un moment collectif.

Au programme :

Départ depuis la Halle du Teich

Traversée de plusieurs communes de la COBAS

Halte avec démonstration de BMX à Gujan-Mestras

Pause déjeuner conviviale à Arcachon (pique-nique)

Possibilité de parcours raccourci pour s’adapter à tous les niveaux

Cette grande boucle est pensée comme une expérience immersive, mêlant sport, découverte et convivialité.

Samedi 30 mai – Festivélo à la Halle du Teich

Le second temps fort prend la forme d’une grande journée festive et ouverte à tous, au cœur de la Halle du Teich. Festivélo rassemble habitants, familles, passionnés et curieux autour d’un programme riche et varié.

Animations & activités

Initiations VTT Trial

Shows BMX et démonstrations spectaculaires

Essais de vélos (classiques, adaptés, innovants)

Balade accessible à tous (environ 10 km)

Ateliers pratiques et conseils autour du vélo

Défis et animations participatives

Présentation de projets locaux autour de la mobilité

Pour les plus jeunes

Concours de dessin autour du vélo

Animation ludique et pédagogique

Ambiance festive

Concert pop rock

DJ set en soirée

Restauration sur place (paëlla, buvette, desserts)

Festivélo est conçu comme un temps de rencontre intergénérationnel, où chacun peut participer à son rythme, découvrir, apprendre et s’amuser.

️ Des solutions concrètes pour passer au vélo

Au-delà des animations, Mai à Vélo met en avant des initiatives locales permettant de faciliter l’accès au vélo :

vélos reconditionnés

accompagnement à la pratique

conseils personnalisés

sensibilisation à l’entretien et à la sécurité

L’objectif est clair : lever les freins à l’usage du vélo et proposer des alternatives concrètes, durables et accessibles.

Un impact local fort

En rassemblant les acteurs et les habitants, Mai à Vélo contribue à :

renforcer le lien social

valoriser les initiatives locales

encourager des changements de pratiques durables

dynamiser le territoire autour d’un projet fédérateur

Rejoignez le mouvement

Que vous soyez cycliste régulier, débutant, en famille, entre amis ou simplement curieux, Mai à Vélo est une invitation à expérimenter le vélo autrement.

Venez rouler, tester, échanger, découvrir…

Et participer à une dynamique collective positive pour le territoire

Ensemble, faisons du vélo un plaisir partagé et un mode de vie accessible à tous.

Halle du port du Teich Rue du port, Le Teich Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/4113999198892172?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D »}]

Mai à Vélo 2026 au Teich : deux temps forts pour tous ! Balade de 44 km le 16 mai et Festivélo le 30 mai (animations, essais, concerts). Un mois pour découvrir le vélo autrement !

Graphismes – Muriel Michel Graphiste